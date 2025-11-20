Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut učestvuje na samitu lidera Zapadnog Balkana koji se održava u Tirani, saopštila je pres služba Vlade Srbije.

Samit se održava u četvrtak i petak.

Kako su najavili mediji u Tirani, cilj samita je jačanje ekonomske i političke saradnje između Zapadnog Balkana i EU, a na njemu će lideri Zapadnog Balkana i komesarka EU za proširenje Marta Kos razgovarati o planu rasta, ekonomskoj integraciji i koracima regije ka jedinstvenom tržištu EU.

Ne propustiteInfoBizPredsednik Vlade Đuro Macut najavljuje rast BDP-a: Srbija zadržava privlačnost za investitore uprkos globalnim izazovima
FIC 4.jpg
PolitikaMACUT SA POTPREDSEDNICOM SVETSKE BANKE: Razgovori o daljoj podršci ove svetske finansijske institucije Srbiji
65c8bfb3-1567-4dca-8b9f-d7f15b644f9f.jpeg
PolitikaUNAPREĐENJE SISTEMA "PRONAĐI ME" Macut i Jurić o vršnjačkom nasilju i porastu onlajn zlostavljanja dece
Đuro Macut Igor Jurić
PolitikaSASTANAK PREMIJERA MACUTA I MINISTRA MALOG: Skladišta puna, rezerve na maksimumu, razloga za brigu nema! Od ranog jutra nastavljena koordinacija svih organa
Screenshot 2025-11-17 132157.jpg