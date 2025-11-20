Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut učestvuje na samitu lidera Zapadnog Balkana koji se održava u Tirani, saopštila je pres služba Vlade Srbije.

Kako su najavili mediji u Tirani, cilj samita je jačanje ekonomske i političke saradnje između Zapadnog Balkana i EU, a na njemu će lideri Zapadnog Balkana i komesarka EU za proširenje Marta Kos razgovarati o planu rasta, ekonomskoj integraciji i koracima regije ka jedinstvenom tržištu EU.