Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najsnažnije osuđuje i sa ozbiljnom zabrinutošću konstatuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim „ljudskim safarijima“ tokom opsade Sarajeva.

- Ministarstvo spoljnih poslova jasno i nedvosmisleno osuđuje ovakve konstrukcije, ocenjujući ih kao još jedan primer koordinisanog širenja dezinformacija čiji je cilj narušavanje ugleda Republike Srbije i njenih čelnih institucija. Ministarstvo podseća da nijedna relevantna domaća, međunarodna ili specijalizovana pravosudna, istražna ili nadzorna institucija, nikada nije dovela u bilo kakav kontekst predsednika Aleksandra Vučića sa vojnim delovanjem, ratnim zločinima, ili aktivnostima koje bi po svojoj prirodi ili posledicama mogle biti kvalifikovane kao povreda međunarodnog prava - navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da oosebno zabrinjava činjenica da se teme iz najtežeg perioda savremene istorije Balkana ponovo koriste kao sredstvo političke manipulacije, čime se svesno potpiruju tenzije i podstiče destabilizacija našeg regiona.

- Zlonamerno konstruisanje senzacionalističkih narativa, uključujući i potpuno neosnovane tvrdnje o navodnim „ljudskim safarijima“, predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva žrtava i grubo potire napore odgovornih aktera u regionu da se izgradi trajno poverenje, međusobno uvažavanje i atmosfera konstruktivne saradnje - naveli su i ocenili da se ovakvim koordinisanim medijskim kampanjama u pojedinim državama tendenciozno stvara iskrivljena i neprijateljska slika o Republici Srbiji, sa jasnom namerom da se oslabi njen međunarodni ugled, umanji kredibilitet državnih institucija i kompromituje odgovorno državno rukovodstvo.