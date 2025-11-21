Slušaj vest

On je naglasio da su ti navodi netačni i da će Rusija direktno da odluči kome će prodati.

- Teško je dati pametan komentar na tako glupavu konstataciju. Mi sad treba ozbiljno da odgovaramo na netačne, neistinite navode. Ono što me dodatno brine, mi smo izbombardovani lažima, opskurnim vestima, uvredama, psovkama, pretnjama danima, mesecima, godinama. Bojim se da to postaje normalno da čujemo, da ne moramo da reagujemo. Rusi su većinski vlasnici, odnosno Gazprom njeft, od 2008. godine Znači direktno Ruska federacija odlučuje kome će prodati - rekao je Miloš Vučević.

Naveo je da će se tek videti da li će udeo u NIS-u biti prodat kompaniji iz Emirata, Evrope ili nekoj mešovitoj, podsećajući da je Srbija u tom procesu samo učesnik, a da Rusi pregovaraju sa kompanijama i državama.

Miloš Vučević Foto: screenshot pink tv

- Ko je kriv? Vučić. Niti je prodao NIS Rusima, niti može da odluči kome će Rusi prodati svoj deo. Da podvučem, od 9. oktobra kada su uvedene sankcije, niko nije osetio nedostatak goriva, ima goriva na pumpama, grejanja, avioni lete. A JANAF već 8. oktobra zatvorili. Mi smo više od 40 dana izdržali. Raduje nas vest da će Gazprom njeft naći kupca. Stideće se ovih reči oni koji su ih izgovarali - rekao je Vučević.

On je izjavio saučešće porodici povodom smrti Branislava Ivkovića i naglasio da slagali se sa njim ili ne, da je Ivković čovek koji je ostavio trag u srpskoj politici prethodne dve decenije.

- Bavio se prosvetnim radom i mnoge generacije školovao, koji su danas vrsni stručnjaci. Kada se radujete nečijoj smrti i to proslavljate to najbolje pokazuje koliko ste nevaspitani i da ste potpuno zalutali - rekao je Vučević.

Naveo je da ne može da zamisli da se neko raduje nečijoj smrti zbog političkih razlika, dodajući da je to za gađenje i prezir.