BLOKADERI DIVLJAJU KAO NACISTI! Avramović: Izvršili su stotine napada na prostorije SNS, treba gledati činjenicama u oči
Sociolog kulture i obrazovanja Zoran Avramović uporedio je nasilje blokadera sa onim iz nacističkog vremena.
- Ako govorimo o činjenicama, onda treba pomenuti činjenicu da je 100 napada izvršeno na prostorije SNS-a, to su događaji koji malo podsećaju na ona vremena između dva svetska rata - kazao je Avramović u jednom televizijskom gostovanju i dodao:
- Treba gledati činjenicama u oči.
