Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper u svom "pregledu nedelje" objasnio je propast politike blokadera u pet tačaka.

- 1. Najvažnije - Nazire se rešenje za NIS!

Propale su monstruozne želje blokadera da ne dođe do rešenja za NIS i da se dogodi veliki udar na privredu i građane Srbije, pa da za to optuže Vučića.

2. Dijana Hrka je prekinula štrajk glađu.

Blokaderi su je želeli mrtvu. Da na novom "crnom labudu" nastave svoje političko lešinarenje. Nisu uspeli!

3. Sem par desetina, do par stotina nasilnika - nisu uspeli tokom ove nedelje da skupe više ljudi na protestima u Novom Sadu i Beogradu.

Hteli su krv i sukobe. Država je pokazala ko je jači!

4. Blokaderi sa X naloga FTN u Novom Sadu poželeli smrt bakama i dekama, rekavši da je to biračko telo SNS i Vučića.

To je ono što blokaderi njima žele. A šta država želi penzionerima - To da svim penzionerima podiže penzije za 11,2% od 1. decembra!

5. Očajni najviši predstavnici bivše vlasti Đilas i Ponoš ne znaju gde udaraju, pa jedan napada Ursulu Fon der Lajen (EU) a drugi Vladimira Putina (Rusija).

Pošto su bez politike, ideje i plana, smeta im što Vučić uspešno vodi državni brod preteška istorijska vremena na međunarodnom planu.