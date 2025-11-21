Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut stigao je danas u palatu Brigade u Tirani na samit lidera Zapadnog Balkana, gde ga je dočekao premijer Albanije Edi Rama.

Pored lidera Zapadnog Balkana, na samitu učestvuje i EU komesarka za proširenje Marta Kos, koja će zajedno sa Ramom otvoriti Samit.

Macut će sa Martom Kos i drugim liderima Zapadnog Balkana učestvovati na panelu o Planu rasta za Zapadni Balkan.

Sa premijerom Macutom u delegaciji su i ministri u Vladi Srbije Nemanja Starović i Jagoda Lazarević.

Cilj samita je jačanje ekonomske i političke saradnje između Zapadnog Balkana i EU, a na njemu će lideri Zapadnog Balkana i komesarka EU za proširenje Marta Kos razgovarati o planu rasta, ekonomskoj integraciji i koracima regije ka jedinstvenom tržištu EU.

