BORKO STEFANOVIĆ CRTA NEISTOMIŠLJENICIMA METU NA ČELU: Slagao da nije bilo nasilja prema ljudima u "Ćacilendu", pa ih brutalno izvređao (VIDEO)
Borko Stefanović, zamenik lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, ponovo crta metu na čelu ljudima samo zato što su politički neistomišljenici!
Na gostovanju na N1 Stefanović je izneo niz sramnih tvrdnji. On se, pre svega, fokusirao na takozvani "Ćacilend" i najpre slagao da nije bilo nasilja prema građanima Srbije u "Ćacilendu" od strane blokadera.
- Policija ima zadatak da štiti "Ćacilend" od građana Srbije, iako ih građani Srbije ni na koji način ne ugrožavaju - rekao je bez trunke sramote Stefanović, iako smo svedočili napadu 2. novembra o čemu opširnije možete čitati klikom na tekst ispod:
Potom ih je nazvao životinjama.
- Imaju zaštitu kao kriminalni naprednjački rezervat i onda iz tog rezervata nekad se otrgnu neke živuljke - dodao je Borko i tako im nacrtao metu na čelu.
Kurir Politika