Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da bi trebalo sve koji lažno povezuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa napadima u Sarajevu pre tri decenije tužiti za astronomske iznose, kao i da bi sva sredstva dobijena u tim postupcima mogla da budu donirana humanitarnim organizacijama i inicijativama koje promovišu regionalnu saradnju.

- S obzirom na razmere najnovijih klevetničkih izmišljotina koje lažno povezuju predsednika Vučića sa navodnim napadima u Sarajevu pre tri decenije, tvrdnje koje su potpuno lažne i očigledno imaju za cilj da naruše regionalne odnose i poziciju Srbije, sklon sam da preporučim da tužimo za astronomske iznose sve one koji izmišljaju i šire ove sramotne priče - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks i dodao: