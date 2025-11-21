NE NASEDAJTE! STARA IMENA, NIMALO SLAVNA: Nisu studenti ti koji vode priču, vodi je opozicija!
Na nalogu "Pristojna Srbija" na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk raskrinkani su političari iz redova opozicije koji se nalaze na tzv. "studentkim" listama.
- Nisu studenti ti koji vode opoziciju, vode je imena koja su već bila na izbornim listama opozicije. Stara imena, nimalo slavna - navodi se u jednom snimku.
U istom se navodi da je Slađan Mihajlović vodio opoziciju kao drugi na listi, a da se sada nalazi kao prvi na "studentskoj listi" u Negotinu.
U drugom snimku kao primer prevare navode Milana Gavrilovića uz opis:
- Lista "Protiv korupcije" vodi se iz starog DS aparata. Ako je to novo, gde je promena?
U narednom snimku "Pristojna Srbija" prikazuje studenta Vladimira Đorđevića iz Mionice koji je zapravo član "Novog lica Srbije" Miloša Parandilovića, i koji je inače zaposlen u Domu zdravlja, dok jedna blokaderka priča kako "mladi ne mogu da se zaposle bez partijske knjižice"
- Kako studenti blokaderi svi rade po domovima zdravlja, a govore da bez partijske knjižice nema zaposlenja? Ko koga laže? - navodi se u opisu.
Naposletku, objavljena je pesma o Slađanu Mihajloviću uz opis:
- Juče stranka žuta - danas pumpa. Ne dajte se prevariti, ime liste nosi stare preverante.