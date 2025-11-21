Slušaj vest

Na nalogu "Pristojna Srbija" na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk raskrinkani su političari iz redova opozicije koji se nalaze na tzv. "studentkim" listama.

- Nisu studenti ti koji vode opoziciju, vode je imena koja su već bila na izbornim listama opozicije. Stara imena, nimalo slavna - navodi se u jednom snimku.

U istom se navodi da je Slađan Mihajlović vodio opoziciju kao drugi na listi, a da se sada nalazi kao prvi na "studentskoj listi" u Negotinu.

U drugom snimku kao primer prevare navode Milana Gavrilovića uz opis:

- Lista "Protiv korupcije" vodi se iz starog DS aparata. Ako je to novo, gde je promena?

U narednom snimku "Pristojna Srbija" prikazuje studenta Vladimira Đorđevića iz Mionice koji je zapravo član "Novog lica Srbije" Miloša Parandilovića, i koji je inače zaposlen u Domu zdravlja, dok jedna blokaderka priča kako "mladi ne mogu da se zaposle bez partijske knjižice"

- Kako studenti blokaderi svi rade po domovima zdravlja, a govore da bez partijske knjižice nema zaposlenja? Ko koga laže? - navodi se u opisu.

Naposletku, objavljena je pesma o Slađanu Mihajloviću uz opis: