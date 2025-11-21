Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se danas sa ambasadorom Republike Uzbekistan Ojbekom Šahadinovim sa kojim je razgovarala o daljem razvoju bilateralnih odnosa i novim oblastima saradnje u domenu rada i zapošljavanja.

Ona je naglasila da Srbija Uzbekistan doživljava kao iskrenu, prijateljsku i bratsku zemlju, sa kojom deli slične vrednosti, poštovanje tradicije, čuvanje nacionalnog identiteta i posvećenost jačanju porodice i zajednice, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako je istakla, upravo te vrednosti predstavljaju čvrst temelj za produbljivanje saradnje u oblastima koje su od strateškog značaja za obe države.

U saopštenju se navodi da Srbija i Uzbekistan ostvaruju značajan ekonomski rast, što otvara prostor za razmenu dobrih praksi i zajedničko unapređenje politika u oblasti rada i radnih migracija.

U tom kontekstu, razgovarano je i o predstojećim koracima koji će dovesti do potpisivanja tehničkog protokola između nacionalnih službi za zapošljavanje, čime će početi praktična primena dogovorenih mera.

Zajednički cilj je uspostavljanje održivog, fer i obostrano korisnog modela radnih migracija koji će doprineti ekonomskom razvoju i zaštiti interesa domaćeg tržišta rada u obe zemlje.

Na sastanku je posebno istaknut značaj nedavne posete predsednika Republike Srbije Uzbekistanu, prilikom koje je potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti radnih migracija.

Tim dokumentom postavljena je osnova za stabilnu, sistemsku i dugoročnu saradnju između nadležnih institucija dve države.

Ambasador Šahadinov pozvao je Đurđević Stamenkovski da u martu naredne godine poseti Uzbekistan.

Ona je poziv prihvatila sa uvažavanjem, a očekuje se da će tokom te posete biti potpisan tehnički protokol, čime će saradnja Srbije i Uzbekistana ući u novu, još konkretniju fazu, navodi se u saopštenju.