Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je čast i zadovoljstvo što je, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, danas bio sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice povodom obeležavanja Aranđelovdana, slave ove jedinice.

- Sveti arhangel Mihailo, vođa nebeske vojske i zaštitnik koji stoji na strani dobra, vekovima je simbol snage, pravde i nepokolebljivosti. Upravo te vrednosti, iz dana u dan, svojim radom i žrtvom potvrđuju pripadnici ove elitne jedinice - napisao je Dačić na Instagramu.

Ponosan sam na vašu hrabrost, disciplinu i profesionalizam, dodao je.