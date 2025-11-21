DAČIĆ SA PRIPADNICIMA SAJ POVODOM ARANĐELOVDANA: Ponosan sam na vašu hrabrost, disciplinu i profesionalizam
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je čast i zadovoljstvo što je, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, danas bio sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice povodom obeležavanja Aranđelovdana, slave ove jedinice.
- Sveti arhangel Mihailo, vođa nebeske vojske i zaštitnik koji stoji na strani dobra, vekovima je simbol snage, pravde i nepokolebljivosti. Upravo te vrednosti, iz dana u dan, svojim radom i žrtvom potvrđuju pripadnici ove elitne jedinice - napisao je Dačić na Instagramu.
Ponosan sam na vašu hrabrost, disciplinu i profesionalizam, dodao je.
- Neka vam današnja slava donese snagu, jedinstvo i blagoslov, a Sveti arhangel Mihailo neka vas uvek čuva u svim zadacima koje predano obavljate u službi Srbije. Takođe, svim građanima Srbije koji danas slave želim zdravlja, mir i blagostanje. Srećna slava - poručio je ministar.