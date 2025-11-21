Profesor Mihajlo Manić, koji inače podržava blokadere , oglasio se na društvenoj mreži Iks i izjavio da, ako je sudeći po gostima Nove S koji govore o predstojećim lokalnim izborima u tri mesta, nije čudo što Srpska napredna stranka u istima dominantno pobeđuje.

- Upravo gledam u jutarnjem programu Nove - goste koji govore o izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. Ne znam kako da napišem a da budem blag i da se neko ne uvredi: ali ako je ovo najbolje od opozicije što mogu ponuditi ove opštine, onda stvarno nije iznenađujuće što SNS dominantno tu pobeđuje - napisao je profesor i dodao: