Profesor Mihajlo Manić, koji inače podržava blokadere, oglasio se na društvenoj mreži Iks i izjavio da, ako je sudeći po gostima Nove S koji govore o predstojećim lokalnim izborima u tri mesta, nije čudo što Srpska napredna stranka u istima dominantno pobeđuje.

- Upravo gledam u jutarnjem programu Nove - goste koji govore o izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. Ne znam kako da napišem a da budem blag i da se neko ne uvredi: ali ako je ovo najbolje od opozicije što mogu ponuditi ove opštine, onda stvarno nije iznenađujuće što SNS dominantno tu pobeđuje - napisao je profesor i dodao:

- Gostima je preteško sklopiti jednu prosto-proširenu rećenicu - katastrofa.

