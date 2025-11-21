Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut učestvovao je danas u palati Brigade u Tirani na samitu lidera Zapadnog Balkana, nakon čega obratio javnosti i poručio da se optimizam po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju bazira na realnim vrednostima.

- Optimizam da je Srbija nikad bliža ulasku u EU se bazira na realnim vrednostima, uspostavili smo vrlo intenzivan pristupni period i zajedno sa predsednicom Skupštine idemo u taj proces bržih integracija preostalih domaćih zadataka koje imamo. Rokovi se približavaju i moramo da ispunimo uslove. Mislim da smo tehnički zadovoljili to. U javnosti se prepoznaje kao nekakva nerealna situacija s obzirom na politička dešavanja kod nas koja su iznuđena neaktivnošću određenih subjekata, kočenjem ili nekim opstrukcijama vezanim pre svega za izbor REM-a. To je jedan od elemenata koji je možda služio kao kontra argument, ali apsolutno sam ubeđen da smo mi tehničlki ispunili sve i da smo izuzetno brzi u tome - uveren je Macut u razgovoru za Tanjug.

Dodao je da je insistirao na otvaranju Klastera 3.

- To je upravo nešto o čemu smo isnitirali, ja sam i postavio pitanje na kraju da se zapravo jedna dobra poruka uputi Srbiji i građanima Srbije i da se otvori konačno taj Kalster 3, kao i poglavlja koja su na čekanju preko tri godine. Srbija je na dobrom putu, ispunili smo visoki procenat pristupajućih elemanata ka EU i na dobrom smo putu da do kraja godine završimo neke naše rokove koji su nam zadati i da nastavimo iduće godine sa novim stvarima - zaključio je Macut.