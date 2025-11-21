Slušaj vest

- Važno je i da obavestim građane Srbije da će na dnevnom redu zasedanja biti važne odluke, koje ćemo usvojiti. Tu je predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Taj predlog zakona je uvek apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju. Taj predlog zakona će obezbediti dalji rast životnog standarda građana Srbije - rekla je ona.

Do 2026. godine treba završiti sve što je potrebno da u Srbiji ugostimo čitav svet na izložbi Ekspo 2027, rekla je ona.

- Tu utakmicu smo pobedili u oštroj konkurenciji zemalja kakva je jedna Španija, ili SAD... Treba čitav svet da dočekamo u našoj zemlji. Imamo do sada rekordni broj zemalja koji je potvrdio učešće na Ekspu, to je 127 zemalja - rekla je predsednica Skupštine.

Na dnevnom redu će biti i zakon o udžbenicima, kao i energetski zakoni.

- Među njima svakako najvažniji predlog Zakona o gasu, kojim se predviđa razdvajanje u gasnom sektoru, što će obezbediti bolju kontrolu, efikasnost i sigurnost, kao i dalju diverzifikaciju Srbije da uprkos svim izazovima u svetu budemo što više energetski bezbedni. Na dnevnom redu će biti i izbor poverenika za ravnopravnost, kao nezavisne institucije - kazala je Ana Brnabić.

Pozvala je sve poslaničke grupe, a posebno one koji bojkotuju rad Skupštine, ali ne bojkotuju plate koje redovno primaju, da dođu na ovu sednicu.

- Još jednom, ne postoji važniji zakon za jednu zemlju od Zakona o budžetu. Tu govorimo o viziji, kako treba da se živi u Srbiji, govorimo o politikama, daljem razvoju i rastu Srbije. Pa konačno, da čujemo i njih, a radujem se što će predstavnici Vlade Srbije imati priliku da pokažu kakva je to vizija za dalji rast životnog standarda - naglasila je predsednica Skupštine.

Kaže da je sa velikim interesovanjem ispratila konferenciju Marinike Tepić, koja je iznela optužbe na račun predsednika Vučića.

- Ja bajke volim, naučnu-fantastiku takođe, te mi je Marinika Tepić jedna od omiljenih osoba. Tri su mi najveća utiska. Prvi je taj da je prevazišla samu sebe, i da je tu izrečena takva gomila gluposti, laži, poluinformacija, nagađanja, tračanja, da ni ona sama nije mogla da isprati šta je to rekla. Dokaz je to da posle njene konferencije predstavnici medija nisu imali nijedno pitanje ili podpitanje. Nikome ništa nije bilo jasno - istakla je Ana Brnabić.

Kaže da je drugi važan utisak bio to da je ona počela sa jednom premisom - a to je optužba narod protiv Aleksandra Vučića.

- A onda završila sa suprotnom premisom, a to je da je narod za Aleksandra Vučića. Ona je na kraju konferencije iznela njihov jedini cilj - da se zabrani svako političko delovanje Aleksandra Vučića. Zato što oni znaju da dok je Vučić u politici, oni njega ne mogu da pobede. To je njihov najveći problem i njihova najveća muka. Oni Aleksandra Vučića ne mogu da pobede, i oni to znaju. Nisu se nijednom potrudili da budu vredniji, da više rade, da predstave bolje programe - kazala je ona.

Ana Brnabić kaže da je njen treći utisak zamisao da borbu protiv korupcije vode Dragan Đilas i Marinika Tepić.

- Zamislite to, pored Dragana Šolaka najveći kriminalac, tajkun i kleptoman u istoriji naše zemlje. I takvi da predvode borbu protiv korupcije u ime blokadera? Pa svaka čast - rekla je predsednica Skupštine.

Podsetila je na ekonomske teškoće tokom vladavine bivšeg režima, i istakla da Aleksandar Vučić nema ni račune u inostranstvu niti je bilo šta stekao od kada je predsednik.

- Aleksandar Vučić se borio za ovu zemlju i građane, a oni su se borili samo za sebe. I to tako što su krali i sve iz budžeta prelivali u svoje džepove. Alal vera i Mariniki Tepić i Draganu Đilasu, Bog da ih poživi takve kakvi su, dobro je da blokaderi imaju takve borce protiv korupcije - kazala je ona.

Ana Brnabić o navodnom slučaju "Sarajevo safari" i kampanji protiv predsednika Vučića, ističe da je to do sada najmonstruoznija kampanja protiv predsednika.