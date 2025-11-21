Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvovao je u Banjaluci obeležavanju krsne slave MUP Republike Srpske Svetog Arhangela Mihaila.
VULIN U BANJALUCI POVODOM SLAVE MUP RS: Prisustvovao liturgiji i parastosu i položio cveće na spomen obeležje
Aleksandar Vulin je položio cveće na centralnom spomen obeležju u Banjaluci na kojem su uklesana imena 782 pripadnika policije Srpske koji su živote dali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i prisustvovao liturgiji i parastosu poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske u Spomen-crkvi u Zalužanima.
Foto: PS
