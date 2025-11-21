Slušaj vest

Aleksandar Vulin je položio cveće na centralnom spomen obeležju u Banjaluci na kojem su uklesana imena 782 pripadnika policije Srpske koji su živote dali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i prisustvovao liturgiji i parastosu poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske u Spomen-crkvi u Zalužanima.

Aleksandar Vulin Banjaluka
Foto: PS

