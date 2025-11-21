Slušaj vest

- To se nastavilo i sinoć i danas. Da vi optužite predsednika jedne države za takve stvari, za koje oni njega optužuju, nezabeleženo je u istoriji politike. I da te laži, čak i neki zapadni mediji preuzimaju od Domagoja Margetića, koji je sve samo ne kredibilan novinar. To govori o nečemu drugom, da je on tu namešten da bi rekao nešto što će oni onda iskoristiti protiv Aleksandra Vučića - rekla je Brnabićeva na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini.

Ona je tako odgovorila na pitanje šta regionalni mediji, kao i Gardijan, žele da postignu s obzirom da je Vučić i dalje meta zbog navodnog učešća u aferi "Sarajevo safari".

1/30 Vidi galeriju Konferencija - Ana Brnabić u Skupštini Srbije Foto: Nemanja Nikolić

Brnabićeva je natpise medija ocenila kao napad na Srbiju.

- Svi oni znaju da je Aleksandar Vučić personifikacija te uspešne, pobedničke Srbije. Dakle, ovo je brutalan napad na Srbiju. Drago mi je što su se neki članovi vlade odmah oglasili, drago mi je što su se oglasili na engleskom jeziku. Mislim da mi kao država, moramo da uradimo ono što su SAD uradile kada je takav napad bio na Donalda Trampa i to od strane BBC-ja, gde su za ozbiljnu nadoknadu štete tužili sve te medije - rekla je Brnabićeva.

Predsednica Narodne skupštine kaže da i mi, kao država, treba tako da postupimo.

- Nije slučajno sada napad na Aleksandra Vučića. To govori o do sada najbolesnijem napadu i kampanji protiv Srbije - zaključila je Brnabićeva.