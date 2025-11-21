Slušaj vest

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije osudila monstruozne laži koje o predsedniku Aleksandru Vučiću, kako je navela, šire antisrpski, islamistički i šiptarski mediji u regionu, a koji su u direktnoj sprezi sa opozicionarima blokaderima u Srbiji.

"Poslednjih dana, Šolakova prljava medijska artiljerija prenosi već 100 puta demantovane laži o takozvanom 'ljudskom safariju' tokom opsade Sarajeva, sa čim dovode u vezu predsednika Vučića iznoseći teške laži kojima pokušavaju da nametnu krivicu našem predsedniku i celom našem narodu. I dok jedan krajnje opskurni lik poznat po brojnim mahinacijama iz prošlosti i idolopoklonstvu Franji Tuđmanu, propali političar Domagoj Margetić truje javni prostor pokušajima dehumanizacije predsednika Vučića, u istim tim centrima regiona ultradesničari i huligani divljaju uz pokliče 'ubij Srbina!' I to prolazi nekažnjeno", navela je ona na svom Instagram nalogu.

Istakla je da o svemu tome ćuti antifašistička i demokratska Evropa i ocenila da je reč o hibridnom ratu koji se vodi protiv nesumnjivo najjače političke ličnosti u regionu Aleksandra Vučića.

Dodala je da je sve to deo mračnog plana-dehumanizovati i ubiti predsednika Aleksandra Vučića i svesti Srbe na pokornu manjinu koja se bori za goli život.

"Znaju oni da ne mogu da oslabe Srbe ako ne unište i oslabe Aleksandra Vučića. Znaju da nema drugog načina da ga zaustave u borbi za svoj narod i svoju otadžbinu, osim da o njemu šire najmonstruoznije laži i da mu konstantno prete", navela je Mesarovićeva.

Ocenila je da im nije uspeo nijedan dosadašnji pokušaj izazivanja obojene revolucije i uništavanja Srbije, pa neće ni ovaj perfidni napad koji sprovode “povampirene ustaše”.

"Borba Aleksandra Vučića je borba za naprednu, uspešnu i uglednu Srbiju, kao garanta mira i stabilnosti u celom regionu. Ne postoji ta laž, niti ta pretnja koja će ga pokolebati u toj borbi!", istakla je ona.