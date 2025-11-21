Slušaj vest

Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor Vladanu A. (70) osumnjičenom da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da liši života oštećenog M. B. (57) ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja, pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost po ljude koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora ispred Skupštine.

Pritvor mu je produžen da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, rekla je portparolla tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Postoje osnovi sumnje da je Vladan A. 22. oktobra oko 10.15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja, pištolja marke "Melior", model New Moder, koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog M. B, koji je ušao za njim u šator upućujući mu reči "Šta radite, kako ulazite tako bez poziva", ispalio više projektila, kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.

Nakon što se oštećeni M. B. nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u plastičnoj kantici - kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena isti zapalio.

Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja vozila marke "Škoda Oktavia" koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Doma Narodne skupštine.