Predsednik SrbijeAleksandar Vučićgost je emisije na Informer televiizji gde govori o aktuelnostima u državi i svetu.

Na početku razgovora, Vučić je komentarisao stanje u državi.

- U nedostatku planova i ideja sve mora da vam se svodi na onoga ko vam je kriv za sve. Nije to drugačije od onoga što je bilo. Rekao sam da više nemaju nikakvu šansu u delimično konsolidovanim institucijama, znajući stanje u narodu. Zato su histerični svakod dana i nervoza je sve veća.

Vučić kaže da je normalno u demokratskim društvima da postoje drugačiji stavovi i da je to suština demokratije.

- U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu... To naši protivnici ne razumeju

- Na kraju, najvažnije je da ne merite sve u procentima. Ne znači da kada neko nema 2 ili 5 posto nije u pravu u odnosu na onog ko ima više od 50. Ovde je pitanje pravde, a ne procenata. Suština je "Vučiću ne smeš biti ni na jednoj listi". Ove druge bi nekako i mogli da pobede, ali ovog ne mogu.

Kad je u pitanju kampanja koja se vodi protiv njega zbog Sarajeva, kaže da su njegovi protivnici imali i gnusnije optužbe protiv njega.

- Oni su podneli protiv mene formalno optužni akt da sam izvršio genocid u BiH. Njihovo tužilaštvo je odbacilo takve krivične prijave. Tada su pričali o Srebrenici, da sam se našao tu negde, pozivali su se na tekstove Milovana Brkića. Interesantno je da sa takvim neistinama potpuno besmislenim stvarima uvek izlaze u kritičnom i teškom trenutku za Srbiju.

- Ne samo da nikada nisam nosio snajper, toliko je bezveze ta priča. Imam stotine svedoka, snimke. Tamo gde govore da je puška, to je stativ od kamere. Oni crtaju metu na čelu, a sad stavljaju upitnik. Mislili su da kad se tako nešto dogodi, imam nepto da krijem. Da ću ja to da zataškavam itd. Ne poznaju me. Nikada nisam bežao od teme, uvek sam je prihvatao i hvatao se sa njom u koštac.

Tada je, podseća, maljutka umalo pogodila vozilo u kom je bio predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu.

- Oni smatraju da sam ja nešto najgore što se pojavilo, verovatno nešto najbolje za Srbiju i zato to mora da bude srušeno. OBjavili su više od 25.000 tekstova protiv mene, svega je 50 tekstova neutralno prenošenje informacija. I 0 pozitivnih. Nema ono "Vučić gradi stadion, puteve". A onda čitate da grade neki stadion u nekom selu i kažu "Biće lepotica". Samo ga nisu ni počeli, niti će ga završiti.

Ističe da je tražio od Informera da ne podseća javnost na činjenicu da je deda Analene Berbok bio nacista i tvrdi da je to nanelo štetu Srbiji.

- Neko zbog klikova ili što mu se čini da time nekom drugom pravi uslugu, pravi medveđu uslugu svojoj zemlji. Molim vas da budete malo odgovorniji. Nemojte našim protivnicima da napadate porodice i da im radite ono što oni rade meni.

- Znaju i oni ko je Domagoj Margetić, neće ni u Hrvatskoj čak da napišu novinar nego "aktivista". On je izmislio da moja ćerka ima luksuzne nekretnine u inostranstvu. Milica, Danilo, Vukan i ja, ni moji roditelji nemamo ništa van granica ove zemlje. Sačekaću da mi prođe mandat i na istoku Srbije ću kupiti plac. Celu Srbiju poznajem i volim, zapad Srbije je prelep, ali najpotecenjeniji deo Srbije je istok.

Vučić je najavio velike tužbe.

- Ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji, iako sam mogao 5 miliona tužbi da podnesem i neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih medija, ali ovi što imaju mnogo para, Dejli Mejl, Gardijan, angažovaću najboilje advokate, najskuplje svetske advokate, koliko naplatite uzmete procenat, ostatak ću da podelim nekoj deci negde, možda i nekoj ustanovi crkvi, manastir obnovimo jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo.

- Nije ovde reč o meni. Ima 15 odsto ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka. U današnjem svetu argumenti ne odlučuju mnogo. Imate 15% ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka koje sam prošao. Oni će vam reći "Jovanjica". Šta ja mogu sa tim? Ništa. Ne vredi, i kada saznaju da je neistina, ne možete to da promenite. Njegov kortekst je to prihvatio. To je postao deo sivih ćelija. Ali je njegovo srce i duša zatrovano time. I onda će reći "Pogledaj zlikovca". To je zlikovac koji je ubio Cvijana i Olivera Ivanovića..." Znate li da deo ljudi još veruje da je bio korišćen zvučni top. Kada dođemo do racionalnog, šta će da kažu? Imamo stabilan kurs dinara, rastu plate brže nego ikada u istoriji Srbije, stopa javnog duga nam je gotovo duplo niža nego kad sam postao predsednik Vlade.

- Nije ostavka najveća sramota, nije ni to da ste lošeg zdravstvenog stanja, najveća sramota je da ste lažovi.

Kaže da to što narod nekome aplaudira u sportu ili u pozorištu, to nema veze sa politikom.

- Teljor Svift je najpopularnija i da li je neko zbog nje glasao za Kamalu Haris? Naravno da nije. Ljudi imaju svoj mozak. Taj uticaj Brusa Sprinstina u Americi je na nivou 0,01. Potpuno je svejedno. Znaju da smo se spremili za sve njihove opcije. Kako vreme prolazi sve smo bolje, a oni sve slabije pripremljeni. Voleo bih da u političkom smislu još traje, da nemaju ideju i troše energiju.

- Zamislite Jaćimović se za nešto pita? On bar ume da tera autobus. Ovi neki drugi ne znaju ni to.

Početkom decembra novi programi u Srbiji.

- Početkom decembra izaći ćemo sa novim programom u oblasti farmacije, razgovaraćemo sa njima da spuste cene lekova. Stariji ljudi na lekove potroše i do 7.000 mesečno. To bi bila velika vest.

- Danas smo na 43 odsto u odnosu BDP. Izgradili smo više auto-puteva nego 4 zemlje u našem okruženju. Srbija ima više saobraćajnica i auto-puteva nego Rumunija. Nismo bili fer prema penzionerima dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12, 2 odsto. Lekarima smo podizali plate tokom korone, a i zato što želimo da ih vratimo u Srbiju.

- Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije. Treba i skratiti časove u školama. Da vidimo šta ćemo i na poslu da radimo, nikada nismo imali nižu produktivnost rada. Procena je da se radi 2 sata i 40 minuta i to zahvaljujući fabrikama. Sve ostalo ode na drndanje telefona i gledanje svih drugih stvari. Zato polako propadamo svi. Mi inače nešto sporije od drugih. Ne možete u mediteranskom delu da naterate nikoga da rade oni to uspevaju da nadomeste ljudima koje dovode sa strane. Mi u kragujevcu ne možemo da nađemo 900 radnika jer neće da rade za početnu platu od 90.000 dinara.

Veruje da će u ponedeljak ili u nedelju reći šta se dešava oko NIS.

- Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski. Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi.

- U nedelju ću izaći formalno sa svojom izjavom, velika je Amerika sila, ali sam siguran da će prihvatiti moju izjavu, razumeti i dati nam licencu.

Vučić je komentarisao i aktuelna dešavanja u svetu.

- Najvažnije je da pratimo šta će biti sa zamrznutom ruskom imovinom u Evropi.

Amerika se nikad brutalnije bori za svoje ekonomske interese, tvrdi predsednik Srbije.

- Polako zavrću slavinu svima, ubacuju američke kompanije... - kaže Vučić.

Lakše bismo odgovorili da imamo more.

- Zato nemamo more, zato su odvojili Crnu Goru od Srbije, zato Pašiću nisu dali izlaz na more, iako se borio svim srcem.

Podseća da ne želi da učestvuje u otimanju ruske imovine.

- Nervoza je velika, Trampu treba prekid rata što pre. Ja bih mnogo voleo da dođe kraj rata u Ukrajini. To ne znači da to nije priprema za neki novi, veći rat.

- Kada Nemačka govori o ratu, to je ozbiljno jer su Nemci ozbiljni ljudi. Rat košta jezivo mnogo. Nemački budžet je 155 miljardi. Na to dodajte ovo što su odvojili 377 milijardi evra za naredne četiri godine. To je jedan trilion. Znate li bi kakvog oruđa i oružja možete da napravite za to? Nemačka postaje dominantna vojna sila. Kako god okrenete, Nemalčka za godinu dve ubedljivo dominantna sila u Evropi. Mnogi već spremaju skloništa, kako da sklone ljude itd.

- Hrvati znaju da je ovo poslednji momenat. Ostvarili su cilj ulaska u NATO, EU, razarali su Srbiju, uvek su tu kada treba pomoći Prištini, Sarajevu, ali to ne znači da oni njih poštuju. Oni će njih da ponižavaju. Zauzeće im glavne pabove u Podgorici, pevati im ustaške pesme i znajući da svi njihovi političari moraju da ćute. Sem Milana Kneževića ili nevažnih političara, niko važan nije ih kritikovao jer se plaše sopstvene senke.

Kad su u pitanju nestali, kaže da Hrvati neće da kažu da je više nestalih Srba i to prema njihovim podacima.

- Traže Lajbnicov dovoljan razlog da kažu zašto sprečavaju Srbiju na nekom putu. Pitam zašto su pravili vojni savez sa Prištinom, Tiranom i Slovenijom. Zašto to traže od Bugara? Protiv koga je to usmereno. Što se naoružavaju? Zbog Austrije? Hrvati nas ne žele u EU.