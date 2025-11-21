Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer istakao je da je normalno da u demokratskim društvima postoje drugačiji stavovi i da je to suština demokratije.

- U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu... To naši protivnici ne razumeju - rekao je Vučić.

