- U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu... To naši protivnici ne razumeju - rekao je Vučić.