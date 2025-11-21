Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Informer osvrnuo se i na "optužnicu" protiv njega.

- To je danas bilo najzabavnije. Kriv sam za Ekspo. za Jovanjicu, za sve sam kriv - rekao je predsednik Srbije, govoreći o optužnici Marinike Tepić.

- Od onoga ko je najgori na svetu i protiv koga vode kampanju svakog dana, što bi značilo da sam najgori, najnepopularniji, došao sam do toga da traže da se ne kandidujem - rekao je Vučić.

- Na kraju, suština optužnice je da Vučić ne sme da bude ni na jednoj listi - kaže predsednik Srbije

Kurir.rs

