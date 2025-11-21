Politika
"POSTOJI DOTKRINA HRVATSKE ZA URUŠAVANJE SRPSKE DRŽAVE" Vučić: Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj, po svaku cenu hoće da me sruše
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao tokom gostovanja na Informer TV neuspele pokušaje urušavanja srpske države.
Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države, naveo je Vučić.
- Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema - rekao je predsednik Srbije.
Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.
