Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao tokom gostovanja na Informer TV neuspele pokušaje urušavanja srpske države.

Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države, naveo je Vučić.

- Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema - rekao je predsednik Srbije.

Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZA SVE SAM IM KRIV" Vučić: Od onoga ko je najgori i protiv koga vode kampanju svakog dana, došao sam do toga da traže da se ne kandidujem
Aleksandar Vučić (4).png
Politika"SADA SU U TRENUTKU APSOLUTNE NEMOĆI" Vučić o blokaderima: Sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu
Aleksandar Vučić
Politika"ŠOLAKOVA PRLJAVA MEDIJSKA ARTILJERIJA PRENOSI LAŽI O VUČIĆU!" Ministarka jasna: "Znaju da ne mogu da oslabe Srbe ako ne unište i oslabe njega"
Adrijana Mesarović
PolitikaUŽIVO "NIKAD NISAM NOSIO SNAJPER, NITI IMAO PUŠKU" Vučić o aferi "Sarajevo safari": Imam stotine svedoka za to!
Screenshot 2025-11-21 171110.png