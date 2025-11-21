Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Informer TVnajavio je da će podneti tužbe protiv pojedinih svetskih medija koji šire lažne tvrdnje o njegovom učešću u aferi „Sarajevo safari“. Kako je otkrio, novac koji bude naplatio od tih tužbi biće uplaćen u humanitarne svrhe, kao i za obnovu manastira u Srbiji.

- Sada, po prvi put, pošto vi znate, ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji. Jednom je neka kontratužba išla, tako da bi prekinuli one sa svojim glupostima. Iako sam mogao pet miliona tužbi da podnesem, nikada to nisam uradio. Ni protiv jednog medija, ni protiv koga. I neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih u Srbiji. Oni mogu lagati šta hoće, lagali su deset godina. Mogu da izmišljaju šta hoće. Ali protiv ovih što imaju mnogo para - i više nego što ima kriminalac Šolak iako to nije uvek lako i angažovaću najbolje advokate - od Gardijana, Dajli Mejla, sve te - rekao je Vučić.

Istakao je da će angažovati najskuplje svetske advokate koje će platiti po principu - "success fee" odnosno po učinku.

- Koliko naplatite toliko uzmete procenat. Ostatak ću da podelim nekoj deci negde. Možda i da nekoj ustanovi damo, crkvi da damo nešto, neki manastir da obnovimo, jer ja verujem da mogu da im uzmem milione za ovo. Samo moram da vidim kako su oni definisali, šta su definisali, šta će mi advokati reći - rekao je Vučić