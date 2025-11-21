"Ostvarili su sve ciljeve - ulazak u NATO, EU... Ostao im je još jedan, najvažniji - uništiti Srbiju. Uvek su tu kada treba pomoći Prištini, Sarajevu, ali to ne znači da oni njih poštuju. Oni će njih da ponižavaju. Zauzeće im glavne pabove u Podgorici, pevati im ustaške pesme i znajući da svi njihovi političari moraju da ćute, jer se boje svoje senke".