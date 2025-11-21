Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je divljanje hrvatskih navijača u Podgorici.

"Hrvati znaju da je ovo poslednji momenat", naveo je Vučić za TV Informer i dodao:

"Ostvarili su sve ciljeve - ulazak u NATO, EU... Ostao im je još jedan, najvažniji - uništiti Srbiju. Uvek su tu kada treba pomoći Prištini, Sarajevu, ali to ne znači da oni njih poštuju. Oni će njih da ponižavaju. Zauzeće im glavne pabove u Podgorici, pevati im ustaške pesme i znajući da svi njihovi političari moraju da ćute, jer se boje svoje senke".

Aleksandar Vučić (1).png
Screenshot 2025-11-21 161554.png
Aleksandar Vučić (4).png
Aleksandar Vučić