HRVATIMA JE OSTAO JOŠ JEDAN, GLAVNI CILJ - UNIŠTITI SRBIJU Vučić o divljanju hrvatskih navijača u Podgorici: Osim Kneževića, niko ih važan nije osudio, plaše se
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je divljanje hrvatskih navijača u Podgorici.
"Hrvati znaju da je ovo poslednji momenat", naveo je Vučić za TV Informer i dodao:
"Ostvarili su sve ciljeve - ulazak u NATO, EU... Ostao im je još jedan, najvažniji - uništiti Srbiju. Uvek su tu kada treba pomoći Prištini, Sarajevu, ali to ne znači da oni njih poštuju. Oni će njih da ponižavaju. Zauzeće im glavne pabove u Podgorici, pevati im ustaške pesme i znajući da svi njihovi političari moraju da ćute, jer se boje svoje senke".
