Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na napade blokadera na Dijanu Hrku.

 "Uvek su je mrzeli i prezirali, kao što su i članove porodice Firić. Nije ih bilo briga što je ona izgubila dvoje dece. Nikada ih nije interesovao Đuro Raca, ali su za njega govorili da je prodao svoju ćerku", rekao je Vučić za TV Informer i dodao:

"Reč je o odvratnim ljudima, ali mi ne smemo da budemo kao oni. Nije dobro što su nas doveli dotle da jednim delom budemo kao oni".

