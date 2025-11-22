Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenila je na Kurir televiziji da su priče o kupovini tuđim novcem deo špekulantskog delovanja:

- Svako ko je spreman da da takvu izjavu samo pokušava da u ovim teškim vremenima još više oteža državi i da prikaže rukovodstvo kao neozbiljno. To je pokušaj da se oslabi poverenje u institucije i da se stvori panika - rekla je ona.

Navodi da geopolitička slika pokazuje spajanje geopolitike i geobiznisa, te da će se o kupcu NIS-a odlučivati i kroz prizmu odnosa velikih sila:

- Ovo su mere koje su stavljene kako bi se okončao rat u Ukrajini. Priča se o arapskim zemljama, Kazahstanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali Amerika ne želi da kompanije koje pomažu Rusiji preuzmu tako važan resurs - istakla je Šahrimanjan Obradović.