Slušaj vest

Najava predsednika Odboraa za pravosuđe Uglješe Mrdića o formiranju Trećeg i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, kao i Trećeg i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva, kako tvde izvori Kurira iz srpskog pravosuđa, među pojedinim tužiocima izazvale su pravu paniku.

Naš izvor iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva tvrdi da je šefica ovog tužilaštva burno reagovala na najavljene izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava koje ubrzano ulaze u skupštinsku proceduru.

- Ona je haotično bacala predmete sa stola i ponavljala kako to "stranci neće dozvoliti", da "Dolovac neće dopustiti da se taj zakon usvoji", ali je i kao više puta do sada uputila i pretnje da „oni koji guraju zakon ne znaju šta ih čeka“ - tvrdi sagovornik Kurira iz tog tužilaštva.

Zaposleni koji su se u tom trenutku našli u hodniku ispred kancelarije, tvrde da se kroz poluzatvorena vrata moglo čuti i udaranje, i zveckanje predmeta koji su padali na pod, dok je Pomoriški, kako dodaju vidljivo izbezumljena odjurila hodnikom i zalupila vrata za sobom.

- Ovakvo ponašanje Ivane Pomoriški, koja je više puta upućivala pretnje svojim kolegama, ovog puta nije plod očigledne nervoze, već strah od konkretne, pravno definisane posledice donošenja ovog zakona. Drugim rečima danom stupanja zakona na snagu, Pomoriški gubi funkciju. Na njeno mesto biće imenovan vršilac funkcije, kao i u novoosnovanom Četvrtom OJT-u, što znači da prestaje mogućnost da direktno utiče na kadrove, predmete i unutrašnju organizaciju - objašnjava naš sagovornik i dodaje da je upravo to razlog zašto se ovaj predlog doživljava kao udar na mrežu koja je pod zaštitom Zagorke opstala duže nego ijedna druga u pravosuđu.

Naš izvor dodaje i da je istog dana održan zatvoreni sastanak u Trećem OJT-u, na kojem su, pored Pomoriški, bili prisutni i Lazar Lazović, tužilac iz Odeljenja za ratne zločine,ali i Boris Majlat, bivši šef Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, koji iako je formalno raspoređen u Šabac više vremena provodi u kabinetu Ivane Pomoriški. Sastanku se kako tvrdi, priključila i Jovana Komnenović, tužiteljka, kuma Pomoriški, i pored Majlata, kandidat za Visoki savet tužilaštva, što prema rečima našeg sagovornika ukazuje da su kadrovske pripreme za predstojeće izbore u centru strategije odbrane.

- Na sastanku je preneta direktiva Zagorke Dolovac da se „pooštri kampanja“ i da se maksimalno aktiviraju njihovi mediji i mreža podrške, konkretno pojačati medijsku kampanju protiv svih kandidata struke koji nisu deo njihove mreže, koristiti N1, Novu S i povezane profile na društvenim mrežama kao kanale za diskreditaciju, a paralelno, intenzivirati narativ da se izmenama zakona vrši „politički pritisak“ i „rastura struktura tužilaštva“. Upravo iz tog razloga poslednjih dana primetno raste broj napada na nezavisne tužioce i sudije, dok profil „Javni pravednici“, koji vode Pomoriški, Lazović i Majlat, sve češće objavljuje sadržaje u kojima se ciljano kompromituju kandidati koji ne pripadaju njihovoj liniji - navodi naš sagovornik.