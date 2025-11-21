Politika
"DRUGO LICE SRBIJE, KVANTNI SKOK ZA NAŠU ZEMLJU" Vučić objavio snimak sa gradilišta Ekspa: To je moj san, veliki uspeh! (VIDEO)
"Maštam o Ekspu. Ekspo je moj san. Ekspo je veliki uspeh Srbije, Ekspo je budućnost Srbije", poručio je predsednik Srbije putem svog Instagram naloga.
- To je drugo lice Srbije, to je kvantni skok za našu zemlju. Ekspo je naš auto-put, brza saobraćajnica, od Bačkog Brega do Kikinde i Crnje. Naša pruga od aerodroma do centra grada - istakao je Vučić.
Šta je jošđ predsednik poručio pogledajte u videu ispod:
