"Maštam o Ekspu. Ekspo je moj san. Ekspo je veliki uspeh Srbije, Ekspo je budućnost Srbije", poručio je predsednik Srbije putem svog Instagram naloga.

- To je drugo lice Srbije, to je kvantni skok za našu zemlju. Ekspo je naš auto-put, brza saobraćajnica, od Bačkog Brega do Kikinde i Crnje. Naša pruga od aerodroma do centra grada - istakao je Vučić.

Šta je jošđ predsednik poručio pogledajte u videu ispod:

