Slušaj vest

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni"!

Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni".