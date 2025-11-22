sramno
FAŠIZAM U PUNOM ZAMAHU! Na Tompsonovom koncertu u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni" (VIDEO)
Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni"!
Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni".
Jasno je da ovaj čin predstavlja fašizam u punom zamahu, a kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:
