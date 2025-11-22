Slušaj vest

Na početku ceremonije organizatori su saopštili da je ova manifestacija dobila važan UFI sertifikat.

Stevan Rajko, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije, poželeo je svima dobrodošlicu i istakao da je danas Beograd istinska svetska prestonica vina.

1/25 Vidi galeriju Sajam vina - Wine vision Foto: Petar Aleksić

- Za kratko vreme ovaj sajam je postao nezaobilazna platforma za razvoj vinskog biznisa, ne samo u regionu, već u svetu. To potvrđuje i UFI sertifikat koji smo dobili pre nekoliko dana, čime smo se svrstali u najbolje sajmove na svetu - kazao je on.

Potom se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je od početka bio podrška održavanju ove manifestacije.

- Neverovatno je da smo za ovako malo godina dostigli četvrto mesto u Evropi po vinskom nivou koji sajam ima. Ispred nas su Italija, Diseldorf i Pariz. Znam da u svakoj od naših zemalja i u Srbiji, i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji uvek postoje neke bitnije stvari, veliki lomovi i važna pitanja. I uvek smo mislili da je saradnja sa velikima bitnija nego saradnja među nama. I ja mislim da je to jedna od naših najvećih grešaka. Naša saradnja je važnija od saradnje sa velikima - rekao je on.

Posebno se zahvalio srpskom timu i vinarima, koji su marljivo radili na ovome.

Foto: Petar Aleksić

- Ovde na sajmu je prisutno pored regionalnih vinara, čak 64 vinarije iz Italije. Samo iz Italije! Ovde imamo i iz Portugalije, Španije, vinare. To je ogroman uspeh, naše tržište vinsko je rastuće, za razliku od Zapada gde ta tržišta više ne rastu. Ljudi imaju sve više novca i žele ovde da budu prisutni - kazao je predsednik.

Vučić je takođe pomenuo i kineske partnere koji cene naša kvalitetna vina.

- Stil se promenio, i ogroman je napredak u prethodnih 10-15 godina. Teško da postoji sfera društvenog života u kojoj smo napredovali kao što je to vinska industrija. Kao što su zemlje EU u okruženju imale strahoviti rast do 2013, 2014, 2015. godine. Oni i dalje napreduju, ali to više nije takav eksplozivan napredak. Kod nas ga imate, i ja sam mnogo srećan zbog toga - naglasio je on.

Citirao je Hemingveja, koji je rekao da je vino najcivilizovanija stvar na svetu.

Foto: Petar Aleksić

- A Bendžamin Frenklin je rekao da je vino stalni dokaz da nas Bog voli i želi da budemo srećni. Možete li da zamislite koliko sam ja nesrećan što ću samo 30 minuta moći da obilazim štandove, a koliko zavidim vama što ćete moći da budete ceo dan na sajmu - kazao je predsednik.

Rekao je da danas imamo više od 18.000 hektara pod vinogradima, i više od 500 vinarija u Srbiji.

- Imamo osam zaštićenih oznaka kontrolisanog porekla, i dve geografske oznake. Konkurencija u regionu je veoma jaka, a i dalje nam je jedna kuća iz Severne Makedonije u prva tri prodavca vina na teritoriji Srbije. Ali im čestitam na tome, i siguran sam da će imati mnogo uspeha. Verujem i da će albanska vina, posebno autohtone sorte, su izvanredan potencijal za tu zemlju, i verujem da će mnogi kupci i ovde u Srbiji moći da pronađu zadovoljstvo u takvim vinima - rekao je predsednik.

Foto: Kurir Televizija

Još jednom je istakao da su mladi ljudi iz srpskog tima mesecima radili na ovom sajmu.

- Bio sam na mnogim sajmovima vina, ali malo je onih koji mogu da se porede sa ovim beogradskim. Hvala svim prijateljima koji su pomogli, hvala i predstavnicima Severne Makedonije i Albanije, zajedno ćemo biti snažniji - kazao je Vučić.

Veruje da ćemo sledeće godine, na jubilej, imati još uspešniji Wine vision i još više izlagača.

- Ponosan sam na vas, ponosan sam na zemlju koja se ne gura da bude ispred ostalih, ali uvek prihvata konkurenciju i teži ka velikim rezultatima. Želim vam da mnogo vina popijete, kada ja već ne mogu. Živela Srbija, i neka živi saradnja balkanskih zemalja - kazao je na kraju obraćanja predsednik.

Vučić je potom krenuo u obilazak štandova, gde je razgovarao sa proizvođačima.