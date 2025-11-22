Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom pokliča "Za dom spremi" koji su se ponovo čuli u Hrvatskoj, da je užasnut bujanjem fašizma u savremenoj Evropi i izrazio je nadu da će Evropska unija (EU) osuditi takve povike u srcu Evrope.

- Nadam se da će EU da osudi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Evrope - rekao je Vučić novinarima na pitanje da prokomentariše to što su se u Osjeku na Tompsonovom koncertu ponovo čuli povici "Za dom spremni".

Istakao je da što se tiče Srba, kako je rekao, kod nas fašizam nikada nije imao prođu i nikada je neće imati.

- To sa ponosom mogu da kažem - naglasio je Vučić, prilikom obilaska izlagača na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu.

Na pitanje novinara da li su na sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana pozvani vinari iz Hrvatske, Vučić je rekao da Hrvatska ne pripada Otvorenom Balkanu, ali da nema ništa protiv da učestvuju i da bi se tome i obradovao.

Ne propustitePolitikaVAŽNA SARADNJA BALKANSKIH ZEMALJA Vučić: Vinska vizija na četvrtom mestu u Evropi
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.51 (1).jpeg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ OTVORIO SAJAM VINA: Obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima - "Pišemo istoriju vinske scene Balkana"
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.53 (1).jpeg
Penzioner"PENZIJE VIŠESTRUKO VEĆE NEGO PRE 2012." Predsednik Vučić: Najveće povećanje u modernoj istoriji Srbije
Screenshot 2025-11-21 161516.png
PolitikaNAPADI NA VUČIĆA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA SVE MONSTRUOZNIJI: Jedini cilj je da se Srbija i njen predsednik ponize i optuže za najjezivije zločine!
Aleksadar Vučić.jpg