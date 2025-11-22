Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom pokliča "Za dom spremi" koji su se ponovo čuli u Hrvatskoj, da je užasnut bujanjem fašizma u savremenoj Evropi i izrazio je nadu da će Evropska unija (EU) osuditi takve povike u srcu Evrope.

- Nadam se da će EU da osudi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Evrope - rekao je Vučić novinarima na pitanje da prokomentariše to što su se u Osjeku na Tompsonovom koncertu ponovo čuli povici "Za dom spremni".

Istakao je da što se tiče Srba, kako je rekao, kod nas fašizam nikada nije imao prođu i nikada je neće imati.

- To sa ponosom mogu da kažem - naglasio je Vučić, prilikom obilaska izlagača na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu.