Slušaj vest

- Danas u predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ OTVORIO SAJAM VINA: Obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima - "Pišemo istoriju vinske scene Balkana"
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.53 (1).jpeg
PolitikaVUČIĆ O USTAŠKOM POKLIČU NA TOMPSONOVOM KONCERTU: Nadam se da će EU osuditi antisrpske, antisemitske i fašističke povike
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.49.jpeg
PolitikaVAŽNA SARADNJA BALKANSKIH ZEMALJA Vučić: Vinska vizija na četvrtom mestu u Evropi
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.51 (1).jpeg
PolitikaNAPADI NA VUČIĆA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA SVE MONSTRUOZNIJI: Jedini cilj je da se Srbija i njen predsednik ponize i optuže za najjezivije zločine!
Aleksadar Vučić.jpg