Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u predsedništvu sa Miloradom Dodikom.
VUČIĆ I DODIK SE SASTALI U PREDSEDNIŠTVU: Razmotrili ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost
- Danas u predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
