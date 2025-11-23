Slušaj vest

Republika Srpska danas bira predsednika. Na prevremenim predsedničkim izborima predloženo je šest kandidata: Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

U centralnom biračkom spisku, koji je potvrdila Centralna izborna komisija (CIK), upisana su 1.264.364 birača s pravom glasa.

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske održavaju se manje od godinu dana pre opštih izbora u BiH, kada se biraju predstavnici na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i zajedničkih institucija na nivou BiH. Ove izbore u Republici Srpskoj raspisala je CIK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH izrečene demokratski izabranom predstavniku srpskog naroda na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.

Milorad Dodik
Milorad Dodik Foto: Kurir Televizija

Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita". CIK BiH je izbore raspisao nakon što je Dodiku na osnovu presude oduzela mandat predsednika Republike.
U kratkoj predizbornoj kampanji iz SNSD su poručili da su predstojeći izbori plebiscit u kojem se odlučuje između njihovog kandidata Siniše Karana, koji će nastaviti da sprovodi Dodikovu politiku, i nelegitimnog Kristijana Šmita. SNSD je insistirao na tezi da su ovi izbori za očuvanje Republike Srpske i srpskog naroda u okviru dejtonske BiH.

Veliki broj posmatrača
Biračka mesta širom RS, kako je potvrđeno u petak iz Centralne izborne komisije, biće otvorena danas u sedam, a zatvorena u 19 sati.

- Izborno ćutanje počelo je 24 časa pre otvaranja biračkih mesta i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, odnosno u nedelju do 19 sati - saopšteno je iz CIK, uz opasku da su tokom izbornog dana izričito zabranjene sve aktivnosti koje ometaju ili opstruišu izborni proces.

sinisa-karan-2.jpg
Siniša Karan Foto: Youtue prtscr / RTRS

S ciljem sprovođenja prevremenih izbora za predsednika RS formirano je ukupno 2.211 biračkih mesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Za praćenje izbora akreditovano je 639 posmatrača, od kojih 515 posmatrača iz nevladinih i 99 iz međunarodnih organizacija, te 25 posmatrača iz političkih subjekata.

