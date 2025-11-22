Slušaj vest

Današnja opozicija u Srbiji predstavlja najniži nivo političke borbe u savremenoj Evropi. Politički protivnici vlasti svedeni su na skup anonimnih, nekvalifikovanih i neprepoznatljivih pojedinaca, bez jasnog političkog profila, ideologije, rezultata ili odgovornosti.

Reč je o akterima koji ne predstavljaju nikoga, niti poseduju znanje i sposobnosti potrebne za ozbiljno bavljenje politikom. Takva slika opozicionog delovanja istovremeno je odraz ličnih limita tih figura, slabosti političkog sistema i društvenog okruženja koje to dopušta.

1/14 Vidi galeriju Vučić u Cvijićevoj gde su blokaderi demolirali prostorije SNS Foto: Damir Dervišagić

Gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović, a koji su analizirali političku situaciju unutar zemlje bili su Ljubomir Đurić, politički analitičar i Miljan Damjanović, iz SRS.

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević još jednom je pokazao svoju odanost blokaderskom pokretu time što se vezao za auspuh autobusa. Damjanović je podsetio na reči Vojislava Šešelja, pa je izneo komentar oko antisrpske opozicije u Srbiji.

- Punih sedam godina lider moje stranke ponavlja da Zapad još nije pronašao nekog poput Koštunice i Đinđića ili bilo koga ko bi mogao da stane na crtu Aleksandru Vučiću. Oni koji su pisali ovaj scenario shvatili su da među njima nema tog ko bi mogao da kreira politiku. S obzirom na to da nemaju takvu personu, shvatili su da je lakše ići isključivo i da kroz blokade i proteste stvore imaginarnu listu, a zapravo sa jednim ciljem, da vama kao biraču nije bitno kako će se neko zvati, koje mu je zanimanje ili politička orijentacija. To je lista čiji birači idu protiv jednog čoveka, ne protiv stranke ili politike, nego protiv njega lično - započeo je Damjanović.

Đurić je diskutovao o opozicionoj strukturi u Srbiji:

Miljan Damjanović bez dileme: Idu protiv jednog čoveka, a ne stranke ili politike Izvor: Kurir televizija

- Uvek će postojati deo građana koji je opoziciono orijentisan bez obzira ko je na vlasti. Takve ljude imate u opozicionom taboru, ali onaj deo koji vam treba da privučete veći broj glasova za vlast, ipak vam treba program i politika, ali i harizam ili slične stvari. Problem kod nas, a to nije nova stvar, je to što niko nije glasao za DOS, već protiv Slobodana Miloševića, a kada je SNS dolazio na vlast, svi su glasali protiv Borisa Tadića. Sve vreme je ključan protiv glas - rekao je Đurić.

