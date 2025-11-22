Slušaj vest

Dodik je rekao da su "sva politička i ekonomska pitanja od značaja za Srbiju, Republiku Srpsku i region".

- Danas još jednom - rame uz rame. Aleksandar Vučić i ja nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije: jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i zajedničku snagu Republike Srpske i Srbije. Kad god je važno, delujemo zajedno - naveo je Dodik na mreži Iks.

On je istakao da je podržao napore koje, prema njegovim rečima, Aleksandar Vučić ulaže u pronalaženje najboljeg rešenja za problem poslovanja NIS-a, kako bi se obezbedila energetska stabilnost Srbije.

- Verujem da će to rešenje biti ubrzo pronađeno i da će rafinerije u Novom Sadu i Pančevu nastaviti rad bez zastoja - rekao je Dodik.

Dodik je, kako je dodao, informisao Vučića da je situacija u Srpskoj "stabilna i bezbedna" i da su aktivnosti institucija usmerene isključivo na "poštovanje slova Dejtonskog sporazuma".

Vučić je prethodno danas naveo da je u Predsedništvu imao mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima i da je sa Dodikom još jedanput razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Republike Srpske.

