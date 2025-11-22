Slušaj vest

Iako su ovu akciju najavljivali danima, pritom pozivajući na nasilje, danas je ispred Palate pravde bilo manje od 2.000 ljudi.

I sami možete videti na snimku koji je nastao iz vazduha.

Protest ispred Palate pravde Izvor: Kurir

Blokaderi i njihovi simpatizeri okupili su se u 11.30 kod Fakulteta dramskih umetnosti.

Oni su se potom uputili ka zgradi Opštine Novi Beograd, odakle su nastavili ka Palati pravde, Mostarskoj petlji i zgradi Radio-televizije Srbije, pritom blokirajući saobraćaj na nezakonit način.

