Na protestu koji su organizovali blokaderi sa FDU trenutno se nalaze 1.892 osobe.
Snimak iz vazduha
VIŠE NE MOŽE DA SE NAPUMPA: Pogledajte koliko je ljudi na blokaderskom skupu ispred Palate pravde (VIDEO)
Slušaj vest
Iako su ovu akciju najavljivali danima, pritom pozivajući na nasilje, danas je ispred Palate pravde bilo manje od 2.000 ljudi.
I sami možete videti na snimku koji je nastao iz vazduha.
Blokaderi i njihovi simpatizeri okupili su se u 11.30 kod Fakulteta dramskih umetnosti.
Oni su se potom uputili ka zgradi Opštine Novi Beograd, odakle su nastavili ka Palati pravde, Mostarskoj petlji i zgradi Radio-televizije Srbije, pritom blokirajući saobraćaj na nezakonit način.
51 · Reaguj
Komentariši