Slušaj vest

Nove ohrabrujuće poruke o važnosti proširenja EU i za zemlje kandidate i za Uniju poslate su i sa upravo završenog Samita lidera Zapadnog Balkana i EU u Tirani. Konkretni potezi se tek očekuju, a za Srbiju je svakako jedan od najvažnijih konačno otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima.

Na sastanku Evropskog saveta u decembru biće jasnije kakve korake EU planira da preduzme, ali već sada imamo pouzdan signal da je Brisel rešen da finansijski ulaže u ovaj prostor, što je važna poruka koja potvrđuje kurs evropske administracije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Priprema terena

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da je na samitu insisitirao na otvaranju klastera 3 i ostalih poglavlja koja su na čekanju duže od tri godine.

Đuro Macut Foto: Marko Karović

- Mislim da je Srbija na dobrom putu, da smo ispunili visoki procenat pristupajućih elemenata ka EU i da smo na dobrom putu da do kraja godine završimo neke naše rokove koji su nam zadati i da nastavimo sledeće godine sa novim stvarima - izjavio je Macun u Tirani.

Komesarka EU za proširenje Marta Kos ponovila je stav Brisela da ceo Zapadni Balkan pripada EU na ravnopravnoj osnovi.

Marta Kos Foto: EPA/Andrej Čukić

- Naša ambicija je da svi vi napredujete usklađeno, tako da ne želimo da iko od vas zaostane, jer na kraju krajeva, ceo Zapadni Balkan pripada EU, kao ravnopravni članovi, sa punim pravima, kao priznanje za potpuno usklađivanje sa zakonima i vrednostima EU - poručila je Kos iz Tirane i naglasila da Plan rasta treba iskoristiti da se pripremi teren Zapadnog Balkana za članstvo.

Naglašavajući važnost tog ekonomskog aspekta pomoći EU, Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je dogovorena šira ekonomska saradnja između država Zapadnog Balkana, što bi trebalo da omogući dalji ekonomski rast.

- Istovremeno, EU je potvrdila svoju rešenost da finansijski ulaže u ovaj prostor. To su veoma bitne poruke, s obzirom na to da se nalazimo u periodu ekonomske nestabilnosti i neizvesnosti. Zanimljivo je da je Tirana ponovo bila domaćin jednog važnog samita za države Zapadnog Balkana, nakon što su u maju bili domaćini samita Evropske politicke zajednice. To pokazuje da EU računa da bi Albanija, uz Crnu Goru, mogla da postane sledeća članica. Tokom trajanja samog Samita mogli smo da čujemo uobičajene poruke od visokih funkcionera EU da računaju na države Zapadnog Balkana, kao i od predstavnika tih država da je cilj članstvo u EU. Ipak, potrebno je praktično delovanje jedne i druge strane - naglašava Perišić.

Pozitivni koraci

On podseća da Srbija već dugo čeka na otvaranje klastera 3 u okviru kojeg je, kako napominje, najveći problem bilo poglavlje koje se odnosi na funkcionisanje medija.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Skupština Srbije je uspešno izabrala osam od devet čanova Saveta REM-a i prema najavama sprema se novi zakon o medijima, čime bi taj proces bio završen i onda bi se stekli svi potrebni uslovi da se otvori klaster 3. I dalje najveći problem za Srbiju predstavlja neusaglašenost sa spoljnom politikom EU koja se odnosi na uvođenje sankcija Rusiji, kao i dogovor oko konačnog statusa Kosova. Pregovori sa Prištinom su u potpunom ćorsokaku i teško je govoriti o bilo kakvoj mogućnosti brzog dogovora. Tako da ti problemi ostaju da koče evropske integracije Srbije i dovode je u poziciju da države poput Crne Gore i Albanije, u ovom trenutku, imaju veće šanse da uđu u EU. I dalje ostaje nepoznanica u kom formatu će se primati države Zapadnog Balkana, hoće li to biti fazno članstvo ili će odmah dobiti punopravno - objašnjava Perišić.

Koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 Dragiša Mijačić smatra da bi u dijalog Beograda i Prištine novu energiju unela odluka Evropskog saveta da otvori klaster 3, kao i odluka da se ukinu kaznene mere uveđene prema kosovskoj vladi.

Dragiša Mijačić Foto: Nenad Kostić