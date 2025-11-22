Slušaj vest

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da ta partija neće podržati studentsku listu, uz ocenu da je ta lista "u ovom momentu mačka u džaku" i da neće biti ni studentska, nego će odabrati neka imena.

Gajić je naveo da je i "slaba opozicija kadrovski jača" od onih koji se pominju kao mogući kandidati na studentskoj listi.

Rekao je, prenosi Narodna stranka, da će "vlast pasti kada budu sazrele spoljašnje i unutrašnje okolnosti, a čini se da još nismo blizu tog trenutka".

- Alternativa ne deluje na Vučićeve birače. Nama treba više od pola miliona glasova vladajuće koalicije da bismo ušli egal u izbore. Bojim se da je sve ostalo isto i da je vlast uspela i pored velikih iskušenja da očuva svoju izbornu bazu - naveo je Gajić.