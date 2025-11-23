Slušaj vest

Američko zeleno svetlo za produžavanje licence za rad Naftnoj industriji Srbije i dalje se čeka u svetlu novog zahteva naftne kompanije za ukidanje sankcija nakon započetih pregovora ruske strane s potencijalnim kupcem njihovog udela. Vreme ističe, građani i privreda zabrinuto gledaju u državni vrh i iščekuju povoljan rasplet.

Da pronalaženje rešenja nije jednostavan zadatak, potvrdio je juče u Beogradu i predsednik Aleksandar Vučić nakon otvaranja Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana, rekavši da očekuje nove informacije u narednih 48 sati.

Razgovor i s drugima

Predsednik Srbije je istakao da je u u petak uveče i subotu ujutru razgovarao sa Amerikancima o NIS-u i da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. Dodao je i da će pričati s drugima na ovu temu.

- Teško je, ali doći će sve na svoje. O svemu ću više govoriti u roku od 48 sati. Građani ne moraju da brinu ništa, naše je da brinemo. Teško je zato što Amerikanci hoće da vide završen ugovor i detalje ugovora, a detalje ne mogu da vide posle pet dana pregovora. A nama je licenca potrebna koliko juče! Ako je ne dobijemo, rafinerija staje. I neće ni to osetiti građani na pumpama, ali će država osetiti - naglasio je Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić na otvaranju Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana Foto: Petar Aleksić

Predsednik je dodao da Srbija zaista ima pravo preče kupovine, ali da je aktuelno rukovodstvo ranijim odlukama prethodnih vlasti dovedeno u nemoguću situaciju.

- Još jedna stvar. Vidite, nama o pravu preče kupovine govore oni koji su izvršili pravo preče prodaje. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima?! Kako vas tako prevare i uvuku vas u zamku... Nivo prevara i laži, besmislica kojima se služe je neverovatan. Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu, ali to je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje, već njihovo neodgovorno ponašanje - kazao je predsednik Srbije.

O tome kako bi se eventualno odbijanje Amerikanaca da odobre prodaju NIS-a odrazilo na same građane i privredu, za Biznis Kurir je prokomentarisao i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije, čovek s dugogodišnjim iskustvom u naftnom biznisu.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- Velika je razlika između sadašnje krize i one kada je cela zemlja bila pod embargom. Tad je bilo jako teško doći do derivata, mada ni sad nije mnogo jednostavnije. Aktuelne rezerve bi potrajale, ali bi prvi na udaru bili kerozin, zatim sirovi benzin koji koristi industrija. Druga goriva, čak i da se ništa ne nabavlja, mogla bi da potraju dva, pa čak i tri meseca - objašnjava Atanacković.

Način transporta

Sagovornik Biznis Kurira osvrnuo se i na način transporta i kolike su dnevne potrebe krajnjih potrošača, ali i industrije u Srbiji.

- U takvom nekom lošem scenariju išlo bi se drugim tokovima za kupovinu derivata umesto sirove nafte. U tom slučaju je potrebno izjednačavanje nabavke s količinom naše potrošnje. To bi bilo dosta komplikovano zato što NIS dnevno izbacuje u proseku 10.000 tona, što su ozbiljne količine derivata. I sad to treba nadomestiti uvozom, a mi nemamo druge mogućnosti osim barži Dunavom, vozovima, cisternama i slično. Pitanje je da li postoje kapaciteti da bi se te količine mogle dovoziti. Ali i uz dobavljanje određenih količina mogli bismo da računamo na snabdevenost narednih pet-šest meseci - zaključuje Nebojša Atanacković.

On ističe da bi se se ovakav vid eventualnog dobavljanja derivata sigurno odrazio i na cene, čak i da se država odrekne akciza na gorivo!

- Sigurno bi se odrazio na cenu jer bi cena transporta bila neuporedivo veća. Mi ne kupujemo sirovu naftu koju bismo prerađivali, nego bismo tu preradu platili drugima. U svakom slučaju bismo pretrpeli znatnu štetu, čak i da se država odrekne dela akcize, pa čak i da je ukine. Akcize idu u budžet, koji ima svoje potrebe, pa bismo kao građani i privrednici na drugi način plaćali nedostajuća sredstva u budžetu. Šteta bi bila velika - ocenio je sagovornik Biznis Kurira.