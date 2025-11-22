Slušaj vest

Naime, hrvatski navijači sramno skandirali "Ubij, ubij Srbina", "Za dom spremni" i ostale ustaške pokliče, što nas je nateralo da se zapitamo kada i odakle je sve počelo.

Da se podsetimo davnog narativa, da je bilo neophodno da se prilikom formiranja nezavisne Crne Gore, Crnogorci odreknu svakog podsećanja da imaju deo srpskog identiteta, u zemlji u kojoj se i danas posle decenija agresivne antisrpske politike, 33% stanovništva izjašnjavaju kao Srbi.

Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović, a koji su diskutovali o sramnim porukama sa fudbalske utakmice bili su sportski novinari Aleksandar Radonjić i Miloš Bjelinić, potom prof. dr Veselin Drašković, ispred Centra za vitalnost nacije i Peđa Savić, advokat.

U Crnoj Gori, zemlji koja teži Evropskoj uniji, nesmetano se ore ovakve poruke, a da nijedna državna institucija na to nije reagovala. Savić je rekao da to nije iznenađujuće, pa je sumirao:

- S obzirom na to da se Crna Gora na svom putu ka EU ponaša udvorički prema Hrvatskoj, posle izglasavanja Rezolucije o Jasenovcu, Crna Gora potpuno servilno se odnosi prema Hrvatima, pa nisu reagovali ni na ove poruke sa utakmice, koje su i te kako skandalozne. To je izazivanje verske i nacionalne mržnje. Policija je trebalo da reaguje na ovo, ali i da se oglase iz FIFA, kao i delegat i sudija. Međutim, reagovao je samo službeni spiker u dva navrata, ali da neadekvatan način.

Savić napominje da je ovo od strane Hrvata maltene očekivano jer je to kontinuitet antisrpskog delovanja.

- To je počelo još davne 1900. sa prvim katoličkim kongresom gde su Srbi i pravoslavlje označeni kao remetilački faktori i nastavljeno je kasnije kroz Austrougarsku. Njihova propaganda je bila vrlo jaka protiv pravosljavlja i Srba, pa su posle Velikog rata napravili preko 300 logora za interniranje Srba iz Bosne, Hrvatske, itd. Potom je došao Jasenovac, jedno od najvećih zla u čovečanstvu, ali i sprovođenje politike da trećinu Srba treba pobiti, pokatoličiti i rasterati. Taj projekat je skoro i završen - rekao je Savić.

Radonjić je rekao da su uoči raspada SFRJ tribine na stadiona postale utočište raznih grupa koje su tim putem izjavljivali mržnju:

- Tada je šovinizam počeo da dominira prvo na tribinama. Osamdesetih su počeli da se pojavljuju takvi pokreti. Sve ovo što se dešava u Crnoj Gori nije za sportske manifestacije. Međutim, problem je daleko dublji. Crnogorski identitet, odnosno političari tamo grade identitet na srbofobiji. To nije novo, gradilo se još za vreme Drugog svetskog rata. Ja sam očekivao da se makar predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore oglasi, ali i njihov selektor, ali to se nije desilo. Niko od zvaničnika se nije oglasio. Sve što se desilo tokom i posle te utakmice izazvalo je veliku gorčinu. Osim Milana Kneževića, niko se nije oglasio od zvaničnika Crne Gore oko ove situacije - rekao je Radonjić.

Čije stavove propagiraju ovakve navijačke grupe, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgovorio je prof. dr Veselin Drašković.

- Srpski identitet hronično je izložen politički interesnim napadima i mi to doživljavamo kao vrstu tragedije, a ne upozorenja. Ovaj napad iz Crne Gore nije iznenađenje, već očekivanje, a politički format Crne Gore nije toliko jak da odgovori, a Beograd se predstavlja kao najveći nesrpski grad. Beograd je trebalo da ustane i da kaže "dosta više protiv Srba" i da poruči da onaj ko nas ne voli, ne dolazi kod nas. Međutim, dosta Hrvata bi se bunilo prema tome. Ne bi trebalo stavljati nacionalni prefiks, hrvatski i srpski, jer to ukazuje na neki problem. Mi smo postali tkivo za potiskivanje političkih interesa, a da identitet našeg naroda nije bitan. Sport je nažalost postao promoter zla, umesto da bude promoter i veza dobra - rekao je Drašković.

Bjelinić je razmatrao zbog čega navijači Hrvatske iskazuju mržnju prema drugome, umesto izjavljivanja podrške i ljubavi prema svome.

- U nekim državama sport spaja, ali kod nas je definitivno suprotno. Oni to rade na svakom gostovanju, to je mešavina više navijačkih grupa, iako se mrze međusobno i ratuju u svom gradu, oni ipak u ovakvim utakmicama deluju zajedno. Oni nemaju problem kada postave viši interes, a na svakom gostovanju je smisao navijača Hrvatske da skandiraju protiv Srbije. Mi kao mi, mali smo da bismo reagovali, a oni koji bi trebalo da reaguju, a to je ovde FIFA, oni ih ipak miluju - zaključio je Bjelinić.

