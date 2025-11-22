Politika
BLOKADERI VIŠE NE MOGU DA OKUPE NI 1.500 LJUDI! Pogledajte prizor sa skupa, nema ih dovoljno ni da zatvore ulicu (FOTO)
Na protestu koji su organizovali blokaderi sa FDU, po svemu sudeći, ne nalazi se ni 1.500 ljudi.
Oni su se potom uputili ka zgradi Opštine Novi Beograd, odakle su nastavili ka Palati pravde, Mostarskoj petlji i zgradi Radio-televizije Srbije, pritom blokirajući saobraćaj na nezakonit način.
I pored svih pompeznih najava, ispred RTS-a ih nema ni toliko da mogu da zatvore ulicu.
Procenite sami na osnovu fotografije ispod:
Foto: Printskrin
