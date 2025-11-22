Slušaj vest

Na protestu koji su organizovali blokaderi sa FDU, po svemu sudeći, ne nalazi se ni 1.500 ljudi. 

Blokaderi i njihovi simpatizeri okupili su se u 11.30 kod Fakulteta dramskih umetnosti.

Oni su se potom uputili ka zgradi Opštine Novi Beograd, odakle su nastavili ka Palati pravde, Mostarskoj petlji i zgradi Radio-televizije Srbije, pritom blokirajući saobraćaj na nezakonit način.

I pored svih pompeznih najava, ispred RTS-a ih nema ni toliko da mogu da zatvore ulicu.

Procenite sami na osnovu fotografije ispod:

Protest rts
Foto: Printskrin

