Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg Četvrtog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan).

"Gotovo neverovatno da smo za tako malo godina uspeli da dostignemo četvrto mesto u Evropi po vinskom nivou koji naš sajam ima.", poručio je predsednik u objavi.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan) i istakao da smo uspeli za kratko vreme da dostignemo da se taj sajam nađe na četvrtom mestu u Evropi, kao i da je to rezultat međusobne saradnje balkanskih zemalja jer smo najbliži jedni drugima. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ OTVORIO SAJAM VINA: Obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima - "Pišemo istoriju vinske scene Balkana"
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.53 (1).jpeg
PolitikaVAŽNA SARADNJA BALKANSKIH ZEMALJA Vučić: Vinska vizija na četvrtom mestu u Evropi
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.47.51 (1).jpeg
PolitikaU 10.30 ČASOVA: Vučić sutra sa kongresmenima iz Ohaja i Nju Džersija
Aleksandar Vučić
PolitikaSPIRALA LAŽI: KAKO SE KONSTRUIŠE DEMONIZACIJA ALEKSANDRA VUČIĆA! Ovako laž postaje industrija, a istina jedini politički i moralni otpor
Aleksandar Vučić