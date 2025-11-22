"Gotovo neverovatno da smo za tako malo godina uspeli da dostignemo četvrto mesto u Evropi po vinskom nivou koji naš sajam ima.", poručio je predsednik u objavi.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan) i istakao da smo uspeli za kratko vreme da dostignemo da se taj sajam nađe na četvrtom mestu u Evropi, kao i da je to rezultat međusobne saradnje balkanskih zemalja jer smo najbliži jedni drugima. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.