ČAK I N1 POTVRĐUJE OPŠTI HAOS MEĐU BLOKADERIMA! Svako vuče na svoju stranu (VIDEO)
Kakav raskol vlada u redovima blokadera svedoči i današnja slika iz Zrenjanina.
Šačica opozicionih blokadera okupila se na protestu, dok su ih studenti blokaderi i blokaderi iz zborova totalno iskulirali, jer se nisu odazvali njihovom pozivu. Nisu se čak ni oglasili.
Čak i N1 potvrđuje da u redovima blokadera svako vuče na svoju stranu.
"Činjenica je da imamo različite ideje oko organizacije protesta. Ovo je zaista ideja zrenjaninske opozicije da obeležimo ono što smo, u krajnjem slučaju mi i pokrenuli", rekao je Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine za N1.
