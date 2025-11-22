Slušaj vest

Kakav raskol vlada u redovima blokadera svedoči i današnja slika iz Zrenjanina.

Šačica opozicionih blokadera okupila se na protestu, dok su ih studenti blokaderi i blokaderi iz zborova totalno iskulirali, jer se nisu odazvali njihovom pozivu. Nisu se čak ni oglasili.

Čak i N1 potvrđuje da u redovima blokadera svako vuče na svoju stranu.