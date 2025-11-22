Slušaj vest

"Kakva fascinantna ekspresija inferiornosti u odnosu na Aleksandra Vučića. Koliko kompleksa u tako malo reči. Svaka čast za Đilasa", napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon što je lider Stranke slobode i pravde izneo niz uvreda na račun predsednika Srbije.

- U emotivnom naboju na tviteru, u pauzi pisanja pisama strancima protiv Srbije, otvorio je sve svoje čakre i pokazao koliko je velika, a bolesna, njegova opsesija Aleksandrom Vučićem.

- Da nije drugi najveći lopov u istoriji Srbije (odmah posle svog gazde Šolaka) pa da se čovek i sažali nad njim. Ali, pošto jeste, onda zauvek samo zaslužuje prezir.

