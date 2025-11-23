Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, govorio je na nedavno održanoj sednici Skupštine Srbije i o problemu zemljoradničkih zadruga u našoj zemlji.

- Bivša vlast nije sprečila otimanje zemljoradničkih zadruga od zadrugara širom Srbije, a naročito u Vojvodini. Tražim da Vlada Srbije po tom pitanju uvede leks specijalis i unese ga u parlament, da bi se zemljoradničke zadruge sa svom njenom imovinom i zemljom vratile zadrugarima, jer su ih tajkuni kupili sumnjivim i simulovanim poslovima - rekao je Grgur.