Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić saopštio je da se sastao sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom, sa kojima je razgovarao o budućnosti partnerstva Srbije i SAD.

Đurić je na sastanku naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširenju političkog dijaloga, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija.

"Snažni parlamentarni glasovi i veze između Kongresa SAD i naše Skupštine su neophodni, jer doprinose jačanju šire arhitekture odnosa između naših zemalja. Divno je videti dvostranačku podršku i spremnost da nastavimo da unapređujemo ​​naš 144 godine dug odnos, zasnovan na poštovanju, razumevanju i dugoročnoj strateškoj viziji", napisao je Đurić na društvenoj mreži „X“.