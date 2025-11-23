Slušaj vest

Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević izjavila je da je tzv. studentski pokret postao pokret protiv sopstvene države.

- Generalno su građani razumeli čitav taj studentski pokret na pravi način, on je u prvom momentu delovao tako da će prosto generisati pozitivnu energiju neopredeljenih građana i da će time u stvari naša država krenuti jednim pozitivnim putem -  kazala je ona za TV Prva i dodala:

- To je bilo negde u decembru i januaru, a onda smo videli u stvari da to dobija jednu negativnu konotaciju i umesto da se sa vlašću prave dogovori i sporazumi i utiče na poboljšanje zdravstva, sudstva, obrazovanja, krenulo se sa negativnim predznakom, došlo je do toga da ono što je funkcionisalo, ne funkcioniše. Studentski pokret je postao kontrapokret, pokret protiv sopstvene države jer je ugrozio temelje.

