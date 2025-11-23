Slušaj vest

Vučić je u zgradi Predsedništva ugostio predstavnike država Ohajo i Nju Džersi - Majka Tarnera i Donalda Norkrosa.

Predsednik Vučić sa Američkim kongresmenima Izvor: Kurir/Petar Aleksić

 Sinoć se sa Tarnerom i Norkrosom sastao i šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je istakao da je sa njima razgovarao o budućnosti partnerstva Srbije i SAD.

Đurić je na sastanku naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširenju političkog dijaloga, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija.

Aleksandar Vučić se sastao sa američkim kongresmenima Foto: Petar Aleksić

- Snažni parlamentarni glasovi i veze između Kongresa SAD i naše Skupštine su neophodni, jer doprinose jačanju šire arhitekture odnosa između naših zemalja. Divno je videti dvostranačku podršku i spremnost da nastavimo da unapređujemo ​​naš 144 godine dug odnos, zasnovan na poštovanju, razumevanju i dugoročnoj strateškoj viziji - istakao je juče Đurić.

