Vučić je u zgradi Predsedništva ugostio predstavnike država Ohajo i Nju Džersi - Majka Tarnera i Donalda Norkrosa.

Predsednik Vučić sa Američkim kongresmenima Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sinoć se sa Tarnerom i Norkrosom sastao i šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je istakao da je sa njima razgovarao o budućnosti partnerstva Srbije i SAD.

Đurić je na sastanku naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširenju političkog dijaloga, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija.

Aleksandar Vučić se sastao sa američkim kongresmenima Foto: Petar Aleksić