Hitnost ovog sastanka govori da se verovatno radi o lošim vestima za Srbiju kada su pregovori oko NIS-a u pitanju.

Predsednik Aleksandar Vučić je juče govorio o pronalaženju rešenja za NIS, i istakao je da to nije lak zadatak.

On je u petak uveče i subotu ujutru razgovarao sa Amerikancima o NIS-u, i rekao je juče da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. Dodao je i da će pričati s drugima na ovu temu.

- Teško je, ali doći će sve na svoje. O svemu ću više govoriti u roku od 48 sati. Građani ne moraju da brinu ništa, naše je da brinemo. Teško je zato što Amerikanci hoće da vide završen ugovor i detalje ugovora, a detalje ne mogu da vide posle pet dana pregovora. A nama je licenca potrebna koliko juče! Ako je ne dobijemo, rafinerija staje. I neće ni to osetiti građani na pumpama, ali će država osetiti - naglasio je Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

Predsednik je dodao da Srbija zaista ima pravo preče kupovine, ali da je aktuelno rukovodstvo ranijim odlukama prethodnih vlasti dovedeno u nemoguću situaciju.