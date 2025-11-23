Slušaj vest

- Sa kongresmenima SAD Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

- Kada je reč o energetici, istakao sam da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbednosti naše zemlje i izrazio uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti - zaključio je predsednik Vučić.

Podsećamo, sinoć se sa kongresmenima sastao i šef srpske diplomatije Marko Đurić.

Đurić je na sastanku naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširenju političkog dijaloga, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija.